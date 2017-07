Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Preisdruck in Deutschland zieht leicht an

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juni wieder leicht angezogen. Als Preistreiber erwiesen sich die Lebensmittel, die Ölpreise wirkten preisdämpfend. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stieg die jährliche Inflationsrate auf 1,6 Prozent. Im Mai hatte die Rate 1,5 Prozent betragen. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. Juni. Binnen Monatsfrist kletterten die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.

Chinas Handelsüberschuss weitet sich leicht aus

China hat den vierten Monat in Folge mehr exportiert. Die Nachfrage aus dem Ausland ließ die Ausfuhren im Juni um 11,3 Prozent steigen, wie die Zollbehörde des Landes mitteilte. Damit beschleunigte sich der Aufwärtstrend: Im Mai hatte das Plus 8,7 Prozent betragen. Der Anstieg der Exporte im Juni lag über den Erwartungen. Volkswirte hatten nur ein Plus von 9 Prozent erwartet.

Beige Book: US-Wirtschaft wächst "leicht bis moderat"

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen. Das klingt etwas weniger optimistisch als noch im vergangenen Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Die Notenbank verwies unter anderem auf eine Abschwächung des Autoabsatzes und geringere Ausgaben für Baumaßnahmen.

George: Bilanzverkleinerung sollte "in naher Zukunft" beginnen

Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, hat davor gewarnt, dass ein Mißerfolg beim Abbau der Fed-Bilanz die Risiken einer finanziellen Instabilität mit entsprechenden Auswirkungen auf die Wirtschaft erhöhen würde. Sie plädierte laut Redetext einer Veranstaltung in Denver dafür, einen solchen Schritt "in der nahen Zukunft einzuleiten". Gleichzeitig wies George darauf hin, dass es ein Fehler gewesen sei, die Fed-Bilanz auf ein Volumen von 4,5 Billionen Dollar anschwellen zu lassen.

Südkoreas Notenbank lässt Leitzins unverändert

Die Notenbank Südkoreas belässt ihren Leitzins unverändert auf dem Rekordtief von 1,25 Prozent. Die Bank of Korea zeigte am Donnerstag keine Eile, ihre Haltung zu überdenken, auch wenn sie 2017 ein höheres Wachstum und auch eine steigende Inflation sieht. Volkswirte hatten aber auch mit nichts anderem gerechnet. Sie erwarten einen Zinsschritt erst im kommenden Jahr.

Merkel: Stehen Italien in Flüchtlingskrise "solidarisch zur Seite"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Italien Unterstützung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise zugesagt. "Italien hat Großartiges geleistet, was die Registrierung und die Ankunft der Flüchtlinge anbelangt", sagte Merkel nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Triest. Das Land habe eine "große Aufgabe zu bewältigen, bei der wir Italien solidarisch zur Seite stehen wollen".

Macron fordert von Deutschland mehr Einsatz für Investitionen in Europa

Vor Beginn des deutsch-französischen Ministerrats in Paris hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von Deutschland mehr Einsatz für Investitionen in Europa gefordert. Deutschland müsse für eine "Wiederbelebung der öffentlichen und privaten Investitionen in Europa sorgen", sagte Macron in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France.

US-Präsident Trump zu zweitägigem Besuch in Paris eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist zu einem zweitägigen Besuch in der französischen Hauptstadt Paris eingetroffen. Die Präsidentenmaschine Air Force One landete am Donnerstagmorgen auf dem Pariser Flughafen Orly. Trump wird am Vormittag zunächst US-Diplomaten und Militärvertreter seines Landes treffen. Am Nachmittag (15.30 Uhr) wird er dann von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfangen.

Trump betont sein "sehr gutes" Verhältnis zu Putin

Inmitten der neuen Turbulenzen in der Russland-Affäre hat US-Präsident Donald Trump sein gutes Verhältnis zum russischen Staatschef Wladimir Putin hervorgehoben. "Ich denke, wir kommen sehr, sehr gut miteinander klar", sagte Trump in einem von dem konservativ-evangelikalen Fernsehmoderator Pat Robertson geführten Interview. Sein Treffen mit Putin am Rande des G20-Gipfels in Hamburg sei "hervorragend" gewesen.

US-Regierung geht wegen Spionageverdachts gegen Firma Kaspersky vor

Die US-Regierung geht wegen Spionageverdachts gegen die russische Softwarefirma Kaspersky vor: US-Bundesbehörden sollen künftig keine Programme der russischen Firma mehr kaufen dürfen. Die US-Beschaffungsbehörde GSA erklärte, Kaspersky Labs sei von der Liste zugelassener Anbieter für Internetsicherheit gestrichen worden. Vor wenigen Wochen hatten US-Geheimdienstmitarbeiter dem Unternehmen Verbindungen zur russischen Armee und zu russischen Geheimdiensten vorgeworfen.

US-Abgeordneter strebt Amtsenthebungsverfahren gegen Trump an

In den USA hat erstmals ein Kongressabgeordneter ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump beantragt. Der demokratische Abgeordnete Brad Sherman aus dem Bundesstaat Kalifornien begründete seinen Vorstoß für ein sogenanntes Impeachment unter anderem mit den jüngsten Entwicklungen in der Russland-Affäre.

US-Staaten und -Kommunen wollen Klima-Anstrengungen verstärken

Wenige Tage nach dem Klima-Alleingang von US-Präsident Donald Trump beim G20-Gipfel haben der US-Milliardär Michael Bloomberg und der kalifornische Gouverneur Jerry Brown eine neue Initiative zum Klimaschutz lanciert. Sie gaben ein Programm mit dem Namen "Amerikas Versprechen" bekannt. Es sieht vor, dass der von ihnen angeführte Zusammenschluss von US-Bundesstaaten, Kommunen und Unternehmen seine Klimaschutzanstrengungen in einem gemeinsamen Bericht quantifiziert.

Brasiliens Ex-Präsident Lula wegen Korruption verurteilt

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen Korruption und Geldwäsche zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 71-Jährige kann das Urteil anfechten und bleibt bis dahin auf freiem Fuß, wie das Gericht in Curitiba mitteilte. Lula war wegen seiner Verwicklung in einen Korruptionsskandal um den staatlichen Ölkonzern Petrobras der Prozess gemacht worden.

