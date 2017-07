Maschinenstillstände passieren natürlich immer im ungeeignetsten Moment - Murphys Gesetz lässt grüßen. So auch bei Landi Unterwalden: Die Produktionsmaschine für Futtermittel fiel plötzlich aus. Da es aber bereits auf den Herbst zuging und die Bauern ihr Vieh von der Alp zurück ins Tal brachten, brauchten die Tiere dringend Futter. Landi-Geschäftsführer Albert Amschwand erklärt: "Wenn die Anlage nach dem Ausfall nicht schnell genug wieder in Betrieb gegangen wäre, hätten die Bauern nach anderen Verteilern Ausschau halten müssen, was uns finanziell erheblich getroffen hätte." Deshalb wandte sich der Futtermittelhersteller sofort an die Lieferanten, um an Ersatzteile für die Futtermühle zu gelangen. Jedoch trat schnell ein großes Problem auf: Die Anlage stammte aus den 80er Jahren und Ersatzteile waren nicht mehr verfügbar.

Die Mitarbeiter des Schweizer Ingenieurbüros Weibel & Partner sind auf die Automatisierung und Steuerung von Anlagen spezialisiert. Einige von ihnen arbeiten bereits seit 25 Jahren mit Steuerungen und Komponenten von B&R und verfügen über eine entsprechende ...

