München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Viele Städte mit hohem Sparpotenzial bei den Stromkosten im Saarland, wenige in Ostdeutschland - Größte Ersparnis durch Stromanbieterwechsel in Barsbüttel (Schleswig-Holstein): 528 Euro p. a. - Wechsel des Anbieters spart in den Top 100 deutschen Städten im Schnitt 384 Euro im Jahr



In vielen Gemeinden im Saarland ist die Ersparnis durch einen Wechsel des Stromanbieters besonders groß. Gleich 22 der 100 deutschen Städte mit dem größten Sparpotenzial liegen im kleinsten deutschen Flächenland. In den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt befindet sich jeweils nur eine der Top 100 Städte.



Bewohner der Gemeinde Barsbüttel in Schleswig-Holstein profitieren am meisten von einem Wechsel des Stromanbieters.* Ein Vierpersonenhaushalt (Verbrauch: 5.000 kWh) zahlt dort in der Grundversorgung 1.676 Euro pro Jahr. Bei einem der zehn günstigsten Alternativanbieter kostet die gleiche Menge Strom durchschnittlich nur 1.148 Euro - 528 Euro bzw. 31,5 Prozent weniger.



Im Durchschnitt der 100 Orte mit dem größten Sparpotenzial kostet Strom bei Alternativanbietern 384 Euro im Jahr weniger als in der Grundversorgung (24,2 Prozent). Selbst in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) auf Platz 100 sparen Stromkunden durch einen Wechsel zum Alternativanbieter im Schnitt noch 351 Euro (22,3 Prozent).



*Methodik: Je Netzgebiet wurde exemplarisch für eine Postleitzahl der Preis für 5.000 kWh Strom (Vierpersonenhaushalt) in der Grundversorgung mit dem Durchschnittspreis der zehn günstigsten Alternativversorger (CHECK24-Strompreisindex) verglichen. Tarife mit Vorauskasse oder Kaution, Pakettarife und Boni wurden nicht berücksichtigt. Vollständige Liste der Top 100 Orte mit dem größten Stromsparpotenzial unter: http://ots.de/MFA6Q



Über die CHECK24 GmbH



Die CHECK24 GmbH ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



OTS: CHECK24 Vergleichsportal GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/73164 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_73164.rss2



Pressekontakt: Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175, edgar.kirk@check24.de



Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.de