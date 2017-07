Essen - Die Reaktionen auf die Anhörung von Janet Yellen zur wirtschaftlichen Entwicklung vor Mitgliedern des Repräsentantenhauses fielen durchweg positiv aus, berichten die Analysten der National-Bank AG.Sowohl Aktien- als auch Bondkurse hätten teils kräftig zulegen können, während sich der USD abgeschwächt habe. Die Reaktion der Investoren gestern sei insoweit bemerkenswert, da die zentralen Aussagen Yellens bereits seit Freitagnachmittag bekannt gewesen seien, denn die FED habe die Informationen, als zusätzliche Möglichkeit für die Volksvertreter sich vorzubereiten, vorab veröffentlicht. Wahrscheinlich hätten die Investoren vor allem auf die Aussage reagiert, wonach der "neutrale Zins" derzeit deutlich niedriger sei als im historischen Vergleich. Konkreter sei die FED-Chefin zu diesem Thema nicht geworden. Die Anleger würden jedoch glauben, dass es nun vielleicht weniger Leitzinsanhebungen geben werde. Man sollte jedoch bedenken, dass die aktuelle Obergrenze des FED Fund Target Rate bei 1,25% liege. Selbst wenn der neutrale Zins derzeit bei 2,5 bis 3% liegen würde, was im historischen Vergleich sehr niedrig sei, wäre es immer noch ein weiter Weg, was zwischen fünf und sieben Leitzinsanhebungen um 25 Bp erfordern würde, sodass mit Leitzinsanhebungen bis in das Jahr 2019 gerechnet werden müsse.

