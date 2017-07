Frankfurt - Die Bank of Canada hat erstmals seit Sommer 2010 den Leitzins um 0,25 Prozent mit Verweis auf ein breites Wachstum und einen robusten Arbeitsmarkt angehoben, berichten die Analysten der Helaba.Auch Janet Yellen habe der US-Wirtschaft vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses ein solides Wachstum bescheinigt und behutsame Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Mit dem Abbau der aufgeblähten Bilanz solle noch in diesem Jahr begonnen werden. Der Konjunkturbericht der Notenbank habe ihre Aussagen unterstützt. Alle Distrikte würden leichtes bis moderates Wachstum und enge Arbeitsmärkte melden. Nur die Lohnsteigerungen hätten zu wünschen übrig gelassen.

