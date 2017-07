Frankfurt - In den Bereichen Energie und Edelmetalle sind die Preise in den vergangenen Wochen gefallen, so die Analysten der DekaBank.Industriemetalle und Agrarrohstoffe hätten sich hingegen verteuert. Alles in allem seien zwar die Stützpfeiler der Rohstoffpreisentwicklung recht stabil, aber viel mehr sei nicht in Sicht. Positive Überraschungen seitens der Realwirtschaft seien dünn gesät. Die Märkte hätten begriffen, dass die euphorischen Stimmungsindikatoren derzeit wenig Aussagekraft für die tatsächliche Nachfrageentwicklung hätten. Zunehmend falle die im Vergleich zu Konjunktur und Arbeitsmarkt zu schwache Inflationsentwicklung in vielen Regionen auf. Die spekulativ orientierten Rohstoffstoffmarktteilnehmer (managed money) würden immer weniger auf steigende Rohstoffpreise setzen. Seit Ende Februar bereits würden sie deutlich ihre Netto-Long-Positionierung reduzieren.

