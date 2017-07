Die britische Burberry Group (ISIN: GB0031743007) will die Schlussdividende für das letzte Geschäftsjahr auf 28,40 Pence (ca. 31,93 Eurocent) je Aktie anheben. Zuvor erhielten die Aktionäre 26,8 Pence je Anteilsschein. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der jährlichen Aktionärsversammlung am Donnerstag in London ab. Die Auszahlung erfolgt am 4. August 2017 (Record day war der 7. Juli 2017). Für ...

