Martin Sorrell, Chef des größten Werbekonzerns der Welt WPP, schlägt wieder in Deutschland zu. Nach dem Kauf von Scholz & Friends im Jahr 2011 kommt nun eine weitere attraktive Marke hinzu: die Hamburger Agentur Thjnk.

Am Samstag postete Karen Heumann, Deutschlands bekannteste Werberin, via Facebook ein unverfängliches Foto. Drei Bücher lagen auf einem kleinen, blauen Tisch, daneben eine Rosenschere. Wo anfangen, fragte sie ihre Facebook-Freunde. Es entspann sich eine Debatte über ihre Buchauswahl, doch am Ende rieten die meisten Leser zur Gartenarbeit. Heumanns Foto kann man als eine kleine Nebelkerze verstehen: Die Chefin der Hamburger Werbeagentur Thjnk, wird gerade wenig Zeit zum Schmökern oder zum Rosenbeschnitt haben, denn sie verkauft ihr 380-Mann-Unternehmen an WPP, den weltgrößten Werbekonzern aus Großbritannien. Das geht aus einer Mitteilung hervor, die das börsennotierte Unternehmen WPP am frühen Donnerstagmorgen verschickte.

Wie das Handelsblatt von Insidern erfuhr, haben beide Seiten monatelang über die Konditionen verhandelt, am Mittwochabend wurde der Vertrag unterschrieben. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Eine Prüfung der Kartellbehörden steht noch aus.

Für Martin Sorrell, Chef des Werbekonzerns WPP, ist es der erste Zukauf auf dem deutschen Agenturmarkt nach einer längeren Pause. 2011 hatten die Briten Commarco erworben, eine Holding, zu der die Agentur Scholz & Friends gehört. Sorrells größter Konkurrent, das US-Werbenetzwerk Omnicom, war in den vergangenen Jahren ...

