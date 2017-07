Kühne hat seinen bisherigen Anteil an der Containerreederei Hapag-Lloyd erhöht. Das Schweizer Logistikunternehmen ist damit nun mit rund 17,15 Prozent an der Reederei beteiligt, was die Position von Hapag-Lloyd stärkt.

