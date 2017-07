Die Rohstoffmärkte schalten auf Gelb oder bereits auf Grün. Damit läuft die Preiskorrektur für Metalle und deren Aktien wahrscheinlich in den nächsten zwei bis drei Wochen endgültig aus.



Eisenerz ist stets das volatilste Metall ohne Terminmarkt. Die Berg- und Talfahrt können Sie nebenstehend gut nachvollziehen. Alle anderen Metalle verhalten sich mehr oder weniger ähnlich bzw. gleich. So wie vor gut 18 Monaten steckt in diesem Preistrend die beste Indikation für die Weltkonjunktur.



Das wichtigste Metall ist dabei das Kupfer, gefolgt von Nickel, Blei und allen anderen. Für Eisenerz steht natürlich VALE als größter Produzent der Welt. Die deutsche Kupfer-Spekulation liegt indirekt in AURUBIS, siehe Seite 4. Also gehen wir einen Schritt weiter: Anfangsposition bitte ausbauen oder eine neue Position aufbauen.



Die Titel sind bekannt: RIO TINTO, ANGLO AMERICAN, BHP BILLITON und GLENCORE. Anfangspositionen 25 % als Minimum.



