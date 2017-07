Im Volumensegment will sich Volkswagen in der Elektromobilität nicht die Butter vom Brot nehmen lassen von Tesla. Man werde den US-Hersteller, der vor dem Start seines ersten Volumenmodell Model 3 steht, an der 30.000-Euro-Marke stoppen, hatte VW-Markenchef Herbert Diess vor wenigen Tagen gesagt. Wa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...