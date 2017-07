Neckarsulm/Berlin (ots) -



Mit zahlreichen prominenten Gästen wie Verona Pooth oder Pietro Lombardi feierte der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland am Mittwoch, den 12. Juli, eine spektakuläre Grillparty in Berlin. Im Mittelpunkt stand Tatjana R., die Gewinnerin der Aktion "Grilldiamant". Sie hatte bei der Gewinnaktion "Grilldiamant" mitgemacht und den weltweit ersten Grilldiamanten gewonnen, der aus den Resten von Grillkohle gepresst wird. Auf der Kaufland-Grillparty war sie nun live dabei, als der Rohstoff für den Zweikaräter gewonnen wurde.



Dieser Abend wird für Tatjana R. unvergesslich bleiben. Gemeinsam mit 35 Freunden und Verwandten und zahlreichen Prominenten feierte die 35-Jährige aus Würselen bei Aachen am vergangenen Mittwochabend eine ganz besondere Grillparty in der Berliner Oberhafenkantine. Diese war Teil ihres spektakulären Gewinns: der weltweit erste Edelstein gepresst aus Resten von Grillkohle. Im Rahmen der Aktion "Grilldiamant" hatte das Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen Kaufland den Zweikaräter inklusive Grillparty verlost. "Ich freue mich wahnsinnig über diesen Gewinn", sagte Tatjana R. auf dem roten Teppich. "Das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich werde die Erinnerung an meine eigene Party demnächst am Finger tragen. Wer kann das schon von sich behaupten?"



Verona Pooth führte durch den Abend, DJ Jörn Schlönvoigt legte auf



Von der VIP-Gästeliste bis zum Abendprogramm mit Feuerkünstler und DJ - für Gewinnerin Tatjana R. und Kaufland war die Grillparty ein voller Erfolg. So tummelten sich auf dem roten Teppich wie auch später am Grill zahlreiche Promis. Mit dabei waren Musiker Gil Ofarim, der gemeinsam mit Tänzerin Ekaterina Leonova für die Fotografen posierte, Model Fata Hasanovic, Sänger Pietro Lombardi, die Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht und Valentina Pahde, die ehemalige Olympiasiegerin im Schwimmen Britta Steffen, Ex-Box-Profi Axel Schulz und die Fußballlegende Charly Körbel. Verona Pooth moderierte das Bühnenprogramm, später tanzten die Gäste zur Musik von Schauspieler und DJ Jörn Schlönvoigt. Kulinarisches vom Grill servierte TV-Koch Alex Wahi.



Von der Grillkohle zum Hochkaräter



In den kommenden Wochen wird der Grilldiamant nun gepresst. Dabei werden die Reste der handelsüblichen Grillkohle im Labor in Kohlenstoff verwandelt. Unter Druck und Hitze entsteht daraus schließlich ein echter Diamant. Physikalisch und optisch unterscheidet sich der Edelstein nicht von seinen natürlichen Verwandten. Anschließend reist das wertvolle Stück nach Antwerpen, wo es ein gemmologisches Zertifikat erhält. Als letzten Schritt arbeitet ein Juwelier den weltersten Diamanten aus Grillkohle in eine Platin-Ringfassung ein. "Noch nie zuvor ist jemand auf die Idee gekommen, aus handelsüblicher Grillkohle einen Edelstein herzustellen", sagt Andreas Schopper, Geschäftsleitung Einkauf und Verantwortlicher für Marketing bei Kaufland. "Tatjana R. wird schon bald ein Schmuckstück in den Händen halten, das weltweit einzigartig ist und die gesammelten Erinnerungen an einen wunderbaren Abend in sich birgt."



Die Kaufland-Gruppe betreibt bundesweit über 650 Lebensmittelfachmärkte. Sie hat ihren Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Kaufland ist zum fünften Mal in Folge "Händler des Jahres". In der Kategorie Supermärkte belegte das Unternehmen den ersten Platz und punktete insbesondere beim Preis-Leistungs-Verhältnis und Sortiment sowie bei Aktionen und Angeboten.



