Beijing (ots/PRNewswire) - JA Solar Holdings Co., Ltd. (JASO) ("JA Solar"), einer der weltweit größten Hersteller von Solarprodukten, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Auftrag für die Lieferung von 50 MW (AC) an Modulen für die erste gewerbliche Solaranlage des Landes in Malaysia erhalten habe.



Das in Sabah gelegene, erste gewerbliche 50 MW Projekt ist ein wichtiger Meilenstein bei der Solarenergieentwicklung in Malaysia und hat im Energieministerium, bei der Energiekommission, bei Sabah Electricity und hohen Regierungsbeamten großes Interesse hervorgerufen. YB Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili, der Minister für Energie, grüne Technologie und Wasser (Malaysia), besuchte am 28. Juni 2017 den Projektstandort. Er lobte die Qualität der Solarmodule sowie den Baufortschritt und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Solaranlage sehr bald angeschlossen und zur grünen Energiewirtschaft beitragen werde.



SPIC Energy Malaysia Sdn. Bhd., eine Tochtergesellschaft der State Power Investment Corporation ("SPIC"), lieferte die EPC-Dienstleistungen für das Projekt. SPIC ist der größte Investor in und Betreiber von Solarenergie in China und sogar weltweit. JA Solar liefert 50 MW (AC) an hochleistungsfähigen Percium Monomodulen mit niedrigerer lichtinduzierter Abbaurate, besserer Anti-PID-Leistung und höherer Ausgangsleistung, die für den Betrieb in einer heißen Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit geeignet sind. Das derzeit im Bau befindliche Projekt erhält sämtliche Module von JA Solar und die Fertigstellung ist für Ende 2017 geplant. Des Weiteren wird das Projekt über 200 Arbeitsplätze schaffen und das Problem des Energiemangels in Sabah lösen.



Hr. Cao Bo, Vice President von JA Solar gab folgenden Kommentar ab: "Wir sind stolz, dass wir erneut mit einem unserer größten Kunden, SPIC, in einem überseeischen Markt partnerschaftlich zusammenarbeiten. Wir glauben, dass dieser Auftrag unser Leistungsversprechen und die technische Innovation bei hochleistungsfähigen Solarmodulen bestätigt. Wir haben USD 163 Millionen in unsere Produktionsanlage mit einer Kapazität von 1000 MW in Penang, Malaysia, für die Herstellung von Poly- und Monozellen investiert. Aus Sicht der Beziehungen zwischen China und Malaysia bleibt unsere höchste Priorität die Investition in Fertigungsanlagen und der Austausch unseres technischen Wissens mit Malaysia, einem schnell wachsenden Markt. Des Weiteren freuen wir uns, unseren weltweiten Partnern und Kunden durch die Bereitstellung von Solarprodukten und -dienstleistungen der höchsten Qualität auch weiter dienen zu können."



Pressekontakt: YANG Chen +86-10-6361-1888 yangchen@jasolar.com