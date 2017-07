Schwerzenbach - Für das mühsame Erfassen von Belegen für Reisespesen, Benzin, Verpflegung, Essen mit Kunden und anderem gibt es ab sofort eine Erleichterung - und zwar für alle an dem Geschäftsprozess Beteiligten: Die Spesen-App Xpenses von Soreco macht Schluss mit dem Zettelsalat auf dem Schreibtisch oder im Portemonnaie vergessenen Kassenquittungen.

Xpenses fotografiert nicht nur wie andere Apps die Quittung, sondern wandelt automatisch und sekundenschnell die Informationen in Daten wie Mehrwertsteuer, Beträge, Datum etc. um, gleicht die Angaben des Leistungserbringers mit der Datenbank des Schweizerischen Handelsregisteramts ab und liefert damit Angaben wie Firmenname, Adresse, Mehrwertsteuernummer etc. Die App löst ausserdem den Bewilligungsprozess aus und ermöglicht selbst Drittsystemen eine Verarbeitung direkt in der Personal- oder Buchhaltungs-Software.

Somit lassen sich Spesen automatisch mit dem Lohn verrechnen oder als Kreditoren-Auslage auszahlen. Selbstverständlich archiviert die App die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...