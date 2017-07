Seit dem öffentlichen Start im Oktober 2013 verzeichnet das SaaS-Unternehmen Nosto ein rasantes Wachstum im EMEA-Raum und den USA und unterstützt inzwischen mehr als 25.000 Onlinehändler in über 100 Ländern. Die Finanzierung von 15 Millionen Euro wird das Wachstum und die kontinuierliche Produktinnovation des Unternehmens vorantreiben.

Nosto, eine branchenweit führende Personalisierungslösung für Onlinehändler, hat sich 15 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank (EIB) gesichert. Die Ressourcen werden zur Beschleunigung der kontinuierlichen Produktinnovation von Nosto, sowie zur Förderung der Expansion von Nosto in den USA und den EMEA-Regionen genutzt. Dies wird die Entwicklung weiterer innovativer Features auf Basis der hochmodernen patentierten Technologie von Nosto ermöglichen, um Händler dabei zu unterstützen, ihre Geschäfte auszubauen. Zudem treibt es die Ausbildung von qualifizierten Fachleuten in den lokalen Niederlassungen voran.

"Dies ist eine spannende Phase in unserem Unternehmenswachstum und wir werden unser Kapital und unsere Energie weiterhin gezielt dafür einsetzen, ein leistungsstarkes Produkt zu entwickeln, das Händlern den Erfolg ermöglicht. Mit diesen neuen Ressourcen können wir weitere Innovationen realisieren und unsere Mission weiterverfolgen, Menschen im Verlauf ihres gesamten Einkaufsprozesses mit den richtigen Produkten in Verbindung zu bringen", sagte Juha Valvanne, einer der Gründer von Nosto.

Um es Händlern zu erleichtern, ihren Kunden an jedem Berührungspunkt über alle Endgeräte hinweg ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen, bietet Nosto Onlinehändlern weltweit seine Lösung zur Multichannel-Personalisierung des Online-Erlebnisses an mit dem Ziel, eine vollständig personalisierte Customer-Journey durch den Einsatz von gezielten Produktempfehlungen in Echtzeit zu schaffen.

Durch die Analyse von Hunderttausenden von Datenpunkten in Online Shops, um in Echtzeit ein tiefes Verständnis aller Kunden aufzubauen, versetzt die patentierte Technologie von Nosto Händler in die Lage, den richtigen Nutzern die richtigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt über personalisierte Produktempfehlungen auf Websites, mobilen Apps, E-Mails und über Social Media Ads anzuzeigen.

Nosto hat außerdem starke Partnerschaften mit führenden E-Commerce-Plattformen weltweit wie Magento, Shopify Plus und Shopware aufgebaut, um einen hochwertigen Service für die Kunden sicherzustellen. Im April 2017 wurde Nosto zudem offizieller Facebook Marketing Partner und trat damit einer exklusiven Firmengemeinschaft bei, die für Spitzenleistungen auf der Plattform bekannt ist. Die Kundenbasis umfasst führende Marken wie Twinings, Jack Daniels, Spielemax und CHRIST.

"Die Finanzierung ermöglicht uns den Ausbau unseres Geschäfts und die Einführung hochmoderner patentierter Technologie auf neuen Märkten. Wir werden sie dafür nutzen, noch mehr Talente für unser internationales Team zu gewinnen und in unsere Personal- und Produktentwicklung zu investieren. All dies wird das Wachstum und die Expansion auf globaler Ebene noch weiter nach oben treiben. Wir verfolgen das Ziel, weltweit führend auf dem Gebiet der E-Commerce-Personalisierung zu werden", sagte Matti Rönkkö, CEO von Nosto.

Das Darlehen ist eins der größten, das einem Start-up-Unternehmen vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), einer gemeinsamen Initiative der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission, zur Verfügung gestellt wurde.

Adrian Kamenitzer, EIB-Direktor für Eigenkapital, Neue Produkte und Sondertransaktionen, sagte: "Die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit Europas durch die Unterstützung hochqualifizierter Beschäftigungsmöglichkeiten und die Stärkung der Position Europas als wichtiger Technologieanbieter ist auf der EIB-Agenda hoch und fördert dies auch im Rahmen des Investitionsplans für Europa. Wir sind daher sehr zufrieden, mit Nosto an diesem Durchbruch zu arbeiten, da es der EU-Bank ermöglicht, ein europäisches IT-Unternehmen zu unterstützen, das sich besonders stark in Innovation und mit erheblichem Wachstumspotenzial auseinandersetzt."

Neben der EIB wird das Unternehmen von Investoren wie Wellington Partners und Open Ocean Capital gefördert. Die Ressourcen werden die Wachstumspläne von Nosto unterstützen, die daraus bestehen, Ingenieure für den Hauptsitz von Nosto in Helsinki einzustellen und seine Vertriebs- und Marketingteams in New York, London, Stockholm und Berlin zu vergrößern. Darüber hinaus wird Nosto im Herbst seine Niederlassung in Los Angeles eröffnen, um die Unterstützung des US-Marktes zu stärken und qualifizierte Fachkräfte rekrutieren.

Über Nosto

Nosto bietet Onlinehändlern eine komplette Personalisierungslösung und ermöglicht ihnen somit jedem Kunden überall und jederzeit ein personalisiertes Shopping-Erlebnis zu bieten. Nosto verbindet die Stärke der Personalisierung mit einfacher Bedienbarkeit und ermöglicht Händlern somit 1:1 personalisierte Multichannel Marketingkampagnen zu erstellen, launchen und optimieren ganz ohne Hilfe der IT. Führende Handelsmarken in mehr als 100 Ländern nutzen Nosto, um ihren Umsatz zu steigern. Nosto unterstützt seine Händler aus den Niederlassungen in Helsinki, Berlin, Stockholm, London und New York.

