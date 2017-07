Das nach langem Hin und Her beschlossene Verpackungsgesetz ist heute zumindest in Teilen in Kraft getreten. Nach der gestern im Bundesgesetzblatt verkündeten Regelung ist seit heute bereits der § 24 in Kraft, in dem ein Kern des Gesetzes geregelt ist: die Zentrale Stelle Verpackungsregister. Die von der Wirtschaft getragene und kürzlich gegründete Stiftung agiert als Behörde und soll künftig vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...