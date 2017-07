13.07.2017 Zugemailt von / gefunden bei: CA Immo (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die CA Immobilien Anlagen AG hat im ersten Halbjahr 2017 ein Kreditvolumen in Höhe von insgesamt rund 700 Mio. € verlängert, refinanziert bzw. neu abgeschlossen. So wurde im Februar dieses Jahres eine Unternehmensanleihe mit siebenjähriger Laufzeit, einem Volumen von 175 Mio. € und einem Zinscoupon von 1,875% platziert, um damit teurere Kredite in Osteuropa in Höhe von rund 150 Mio. € vorzeitig zu ersetzen. Zusätzlich wurden in den vergangen 6 Monaten Bankfinanzierungen in...

