FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aufspaltung des Handelskonzerns Metro hat den Anlegern am Donnerstag nur einen kleinen Gewinn eingebracht. Die Kurse der beiden einzelnen Teile summierten sich am Morgen auf 29,245 Euro - ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem letzten Xetra-Kurs der alten Metro-Aktie.

Bei vielen Konzernen ist das Ganze weniger wert als die Einzelteile - Experten sprechen von einem sogenannten Konglomeratsabschlag. Entsprechend schnellen die Kurse nach Aufspaltungen oft in die Höhe.

Die alte Metro hat sich in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler, die künftige Ceconomy , aufgespalten. Das Lebensmittelgeschäft unter dem Börsenkürzel B4B kostete zuletzt 19,20 Euro je Anteil und der Elektronikhandel unter CEC wurde mit 10,045 Euro gehandelt./ag/das

ISIN DE0007257503 DE000BFB0019

AXC0087 2017-07-13/10:25