DGAP-Media / 2017-07-13 / 09:57 · *eToros Crypto CopyFund investiert in Bitcoin, Ethereum, Ripple, LiteCoin, Ethereum Classic und Dash* · *Nutzer von eToro erhalten damit Zugang zu vier neuen Kryptowährungen* eToro lanciert den Crypto CopyFund, mit dem Anleger in sechs verschiedene Kryptowährungen investieren können. Der neue CopyFund deckt neben Bitcoin und Ethereum auch Ripple, LiteCoin, Ethereum Classic sowie Dash ab und umfasst damit die sechs aktuell größten Kryptowährungen. Durch die Zusammensetzung aus sechs Kryptowährungen entsteht ein breit diversifiziertes Portfolio. Bitcoin und Ethereum machen derzeit zusammen etwa 70 Prozent des Gesamtmarktes aus. Zusammen mit den vier nächstgrößten Kryptowährungen deckt der neue CopyFund aber sogar über 85 Prozent des Marktes ab (Stand 11. Juli 2017). Die Kryptowährungen werden im Portfolio gemäß ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Ein Rebalancing erfolgt auf monatlicher Basis. Zudem analysiert das Investment-Komitee von eToro das Portfolio fortlaufend. "2017 ist ein entscheidendes Jahr für Kryptowährungen. Der globale Markt hat die Marke von 100 Milliarden US-Dollar geknackt", sagt Yoni Assia, Mitbegründer und CEO von eToro. "Unserer Ansicht nach markiert dies einen Meilenstein auf dem Weg hin zu einem Billionen-Dollar-Markt. Mit einer nach Marktkapitalisierung ausgerichteten Investment-Strategie ermöglichen wir es Investoren, auf dieses Wachstumspotenzial zu setzen." Mit CopyFunds können Trader und Investoren in vordefinierte Marktstrategien investieren und gleichzeitig vom kumulierten Wissen der Masse profitieren: Top-Trader CopyFunds bieten Zugang auf die am besten performenden Strategien innerhalb der globalen Community von eToro - sie vereinen die Strategien mehrerer Top-Trader in ein Portfolio. Market CopyFunds hingegen verfolgen fest definierte Anlagestrategien. Mithilfe dieser Produkte können Investoren ihr langfristiges Risiko minimieren und dank diversifizierter Investments Wachstumschancen nutzen. Mit dem Crypto CopyFund erweitert eToro sein Angebot im Bereich der Kryptowährungen - Trader können bereits über den Crypto Currency CopyFund nur in Bitcoin und Ethereum investieren. Neben der Möglichkeit, in die beiden CopyFunds für Kryptowährungen zu investieren, können Nutzer auf der eToro-Tradingplattform auch direkt mit einzelnen Kryptowährungen handeln. Der Schwerpunkt hierbei liegt auf Bitcoin [1] und Ethereum [2]. Zudem können sie die Trading-Strategien von Kryptowährungs-Experten nachahmen, beispielsweise Liam Davies [3], Alex Plesk [4] oder Jay Smith [5]. Letzterer hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 171 Prozent Gewinn eingefahren. Rund zwei Millionen US-Dollar sind derzeit auf der eToro-Plattform auf seine Strategie angelegt. eToro bietet eine Vielzahl verschiedener CopyFunds an, die ab einem Mindestinvestment von 5.000 US-Dollar zur Verfügung stehen. *Über *eToro [6] eToro ist eine führende Online-Trading und Investment-Community. Die mehrfach ausgezeichnete Plattform verbindet ein globales, wachsendes Netzwerk von sechs Millionen Nutzern. Die von eToro angebotenen Investment-Produkte sind Differenzkontrakte (Contracts for Differences; CFDs) auf Währungen, Aktien, Rohstoffe, Indizes und Exchange Traded Funds (ETFs). Diese Produkte sind hochgradig risikobehaftet und für viele Investoren ungeeignet. Sollte sich der Markt zu Ihren Ungunsten bewegen, droht ein Kapitalverlust über die Geldmittel, die in einer spezifischen Position investiert wurde, hinaus. Trader haften für ihre finanziellen Verluste bis hin zum Eigenkapital ihres Accounts. Trading ist grundsätzlich mit Risiken verbunden. Riskieren Sie nur Kapital, dass Sie bereit sind, zu verlieren. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. *Pressekontakt* Edelman.ergo GmbH Stefanie Henn Tel. +49 221 912 887 15 TeamEtoro@edelmanergo.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: eToro Schlagwort(e): Finanzen 2017-07-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 