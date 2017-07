Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursfeuerwerk vom Vortag atmen Europas Börsen am Donnerstag im frühen Handel durch. Der DAX zeigt sich kaum verändert bei 12.627 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,2 Prozent auf 3.521 Punkte nach oben. Die Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch wurde als taubenhaft eingestuft und dämpfte Erwartungen an eine baldige US-Zinserhöhung, was eine Aktien-Rally auslöste. Zugleich kommen am Morgen gute Nachrichten aus China. Dort übertrafen die Handelsbilanzdaten sowohl beim Import als auch beim Export die Erwartungen. In den USA zeigte das Beige Book, dass die dortige Wirtschaft in allen Regionen wächst.

Im Marktfokus stehen nun weitere Redner der US-Notenbank und ein neuerlicher Auftritt von Janet Yellen, dieses Mal vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Am Rohstoffmarkt wird auf den Monatsbericht zum Ölmarkt der Internationalen Energieagentur (IEA) geblickt. Am Nachmittag werden zudem Erzeugerpreise in den USA veröffentlicht. Für den Monat Juni wird mit einer unveränderten Lesung gerechnet. Yellen hatte in ihrer Rede am Vortag Unsicherheiten beim Inflationsausblick eingeräumt

Am Devisenmarkt erholt sich der Euro am Morgen und steigt auf 1,1440 Dollar. Das Währungspaar hatte am Mittwoch stark volatil auf die Yellen-Rede reagiert. Während der taubenhafte Ton den Dollar zunächst belastete, geriet im späteren Handel der Euro unter Druck in der Erwartung, dass auch die EZB ihre Inflationserwartungen nach unten schrauben könnte.

Auch Daimler mit Emissionsverfehlungen

Angesichts negativer Presseberichte über massive Verfehlungen bei den Auto-Emissionen geht es für die Daimler-Aktie um 1,4 Prozent nach unten. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, hat Daimler über ein Jahrzehnt bis zu 1 Million Autos verkauft, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprachen. "Das ist nach den Durchsuchungen vor zwei Monaten nicht neu, aber es zeigt, dass die Dinge drastischer und dramatischer werden", sagt ein Händler.

Als "leicht sentiment-positiv" vor allem für Osram werten Händler die Zusammenarbeit mit Continental. Beide Unternehmen verhandeln über die Gründung eines Joint Venture für intelligente Beleuchtungslösungen bei Autos. Die Kursgewinne dürften sich aber in Grenzen halten, meint ein Händler: "Man muss nicht gleich per Adhoc vermelden, wenn man mit jemandem zusammen Glühbirnen bauen will." Allerdings könnten wieder alte Fantasien über ein Interesse von Conti an Osram geweckt werden. Osram steigen 0,4 Prozent, Continental gewinnen 0,3 Prozent.

MDAX am Donnerstag mit 51 Mitgliedern

Nach Vorlage von Quartalszahlen notieren Südzucker unverändert. Die Quartalszahlen sind operativ zwar besser als erwartet ausgefallen. Dies spiegelt sich aber nicht im Gewinn wider. Dieser sei von einer höheren Steuerquote belastet worden, heißt es im Handel. Zum besseren operativen Ergebnis hätten die gestiegenen Zuckerpreise beigetragen, eine Entwicklung, die sich nach Einschätzung der Deutschen Bank nicht als nachhaltig erweisen wird.

Der MDAX hat am Donnerstag für einen Tag ein zusätzliches Mitglied. Wie die Deutsche Börse mitteilte, wird mit der Abspaltung der Metro Wholesale & Food Specialist AG von der Metro AG auch eine Anpassung des Index notwendig. Die Aktie der Metro Wholesale & Food Specialist wird deshalb am 13. Juli für einen Tag in den MDAX aufgenommen. Diese Anpassung gewährleistet, dass Investoren den Index abbilden könnten. Die alte Metro notiert bei 9,54 Euro, während Metro Wholesale & Food bei 19,47 Euro umgeht. In der Summe ergibt dies einen Wert von 29,01 Euro - die alte Metro-Aktie schloss am Vortag mit 29,18 Euro.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.520,79 0,16 5,56 7,00 Stoxx-50 3.163,02 0,13 3,96 5,06 DAX 12.627,02 0,00 0,44 9,98 MDAX 24.979,98 0,12 30,08 12,58 TecDAX 2.277,26 0,09 2,08 25,70 SDAX 11.074,95 -0,06 -6,67 16,34 FTSE 7.408,79 -0,11 -8,14 3,72 CAC 5.229,54 0,14 7,41 7,55 Bund-Future 161,43 0,02 -0,84 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1420 +0,1% 1,1413 1,1425 EUR/JPY 129,20 +0,0% 129,18 129,18 EUR/CHF 1,0999 -0,2% 1,1019 1,1015 GBP/EUR 1,1327 +0,0% 1,1295 1,1280 USD/JPY 113,13 -0,1% 113,18 113,09 GBP/USD 1,2935 +0,3% 1,2892 1,2887 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,26 45,49 -0,5% -0,23 -20,5% Brent/ICE 47,54 47,74 -0,4% -0,20 -19,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,08 1.216,61 +0,4% +5,47 +6,1% Silber (Spot) 15,90 15,92 -0,1% -0,02 -0,2% Platin (Spot) 917,95 919,50 -0,2% -1,55 +1,6% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,2% +0,01 +6,5% ===

