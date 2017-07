Amazon wird bis 2022 zum drittgrößtem Handelskonzern in Deutschland heranwachsen, sagt eine aktuelle Studie. Dafür braucht der Händler Mitarbeiter: Im kommenden Jahr sollen hierzulande 2000 neue Arbeitsplätze entstehen.

Der Online-Händler Amazon wird in den kommenden Jahren weiter zweistellig wachsen und bis 2022 zum drittgrößten Handelskonzern in Deutschland aufsteigen. Das zeigen Daten des Marktforschers Planet Retail, die der WirtschaftsWoche vorliegen. "Amazon wird nach unseren Prognosen in den kommenden ...

