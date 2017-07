Der Kampf um die Vorherrschaft bei den dezentralen Datenbanken ist entbrannt. Unternehmen und Banken entwickeln gemeinsam sogenannte Blockchains. Wer sind die wichtigsten Verbünden? Und wie weit ist die neue Technologie?

Blockchain, so viel steht fest, wird sich zur neuen großen Zukunftstechnologie entwickeln. Doch noch ist nicht klar, wie genau diese dezentralen Datenbanken ausgestaltet werden und welche Technologie sich am Ende durchsetzt. Egal ob beim Abwickeln von Zahlungsverkehr, beim Erstellen einer Lieferkette oder bei der Analyse von Patientendaten - überall können die komplexen Algorithmen Prozesse vereinfachen.

Statt Daten auf zentralen Servern zu lagern, sind die Informationen in der Blockchain dezentral auf oft tausenden von Rechnern verteilt. Sie ermöglicht es den Unternehmen, sogenannte "Smart Contracts" auszustellen - so werden Zahlungen an einen Lieferanten beispielsweise automatisch ausgelöst, wenn er die richtige Menge zur vereinbarten Zeit geliefert hat.

Unternehmen aus der ganzen Welt können und wollen sich dieser Technologie nicht entziehen. So schließen sie sich zusammen - zum Teil nach Branchen geordnet, zum Teil über verschiedene Sektoren hinweg. Dabei ist das Feld ist unübersichtlich. Einige Unternehmen schließen sich einer Allianz an und wechseln wenig später zu einer anderen. Ein paar Unternehmen sind gleich bei mehreren Verbünden mit dabei. "FOMO" oder "Fear of Missing Out", heißt das Phänomen das gerade die globale Konzernwelt antreibt: Die Angst, etwas zu verpassen.

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen", sagt Professor Emin Gun Sirer von der Cornell-University aus Ithaca im Bundesstaat New York. "Wer jetzt einer Allianz beitritt, der kann noch beeinflussen, wie die Programme künftig aussehen werden." Sirer gehört selbst einem Verbund von Wissenschaftlern an, die zu Blockchain-Allianzen forschen. Klar ist auch: Je mehr Unternehmen sich einem Netzwerk anschließen, desto besser können die Vorteile der neuen Technologie genutzt werden.

Die Blockchain-Technologie liegt auch der Krypto-Währung Bitcoin zugrunde. Während der Software-Code dazu öffentlich ist, sind die Unternehmen nun dabei, sich die besten Funktionen herauszupicken und in einer sogenannten privaten Blockchain nur für bestimmte Mitglieder zugänglich zu machen. So soll auch der Schutz von Daten gewährleistet werden.

Und während es fast täglich Meldungen von neuen kleinen Kooperationen gibt, zeichnen sich derzeit drei große Blockchain-Allianzen ab.

Hyperledger

Das Konsortium entwickelt Blockchain-Projekte ...

