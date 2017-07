flatex Morning-news DAX update

Am Donnerstag beendete das Gros der asiatisch-pazifischen Leitindizes den Tag mit Gewinnen. Der japanische Nikkei225 jedoch konnte nur knapp seine Gewinnzone behaupten. Die US-Futures befinden sich seit dem Morgen durchweg im grünen Bereich. Der Deutsche Aktienindex eröffnete via Xetra bei 12.614,13 Punkten. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf die Anhörung von Janet Yellen vor dem Bankenausschuss.

Den DAX zieht es im Sog der Wall Street und den Ausführungen von Janet Yellen gen Norden. Vom Allzeithoch vom 20. Juni 2017 bei 12.951,54 Punkten auf das letzte Verlaufstief vom 06. Juli 2017 bei 12.316,43 Punkten angelegt, könnten sich nun auf der Oberseite weitere Kursziele für die Bullen ergeben. Diese fänden sich bei 12.709 Punkten, 12.801 Punkten, 12.951,54 Punkten (Rekordhoch), sowie darüber hinaus bei 13.102 Punkten, 13.194 Punkten und 13.344 Punkten. Auf der Unterseite könnten die Unterstützungen bei 12.466 Punkten, 12.316,43 Punkten (Verlaufstief), 12.167 Punkten, 12.073 Punkten und 11.923 Punkten von Interesse für die Bären sein.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/