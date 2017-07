Der häufigste Grund für den Ausfall von dreifachexzentrischen Absperrklappen in der Praxis sind Fehler in der Wellenlagerung. Dieses Problem lässt sich darauf zurückführen, dass die metallischen Lagerbuchsen eine hohe Genauigkeit haben müssen und nur ein geringes Maß an Toleranz in der Passung von Welle und Buchse aufweisen dürfen. Schon kleinste Fremdkörper zwischen Welle und Lagerbuchse können hier zum Versagen der Armatur führen. Echte dreifach-exzentrische Absperrklappen sind metallische, dichtende Armaturen, die nur ein geringes Maß an Wellendurchbiegung erlauben, um ein reibungsfreies, drehmomentabhängiges Schließen der Armatur zu ermöglichen. Gerade deshalb ist es ein enormer Vorteil, eine optimierte Konstruktion der Lagerbuchsen zu haben, die möglichst nahe zu der Gehäusemitte positioniert sind, um ein möglichst kleines Biegemoment der Welle zuzulassen.

Das große Festfressen

In sauberen Medien wie Wasser oder Luft ist die Wahrscheinlichkeit für Ablagerungen in den Lagerbuchsen von Armaturen gering. In der Vielzahl von Anwendungen - gerade in der petrochemischen, chemischen oder anderen Industrien - gibt es aber eine Fülle von Medien, die ein großes Problem für die Lagerungen der Armaturen darstellen können. Als Beispiel seien hier Schwefelrestgase oder Sauergas in Raffinerien oder Gasaufbereitungsanlagen genannt. Kritisch ist bei Schwefelgasen, dass bei einem Abkühlen der Temperatur der Schwefel im festen Zustand vorliegen kann. Findet diese Phasenumwandlung im Totraum der Lagerbuchsen statt, führt dieses zum Fressen, sodass sich die Armatur nicht mehr bewegen lässt.

Beim Auftreten dieser unerwünschten Erscheinung kann der Anlagenbetreiber nur durch Wärmeeinbringung versuchen, den ...

