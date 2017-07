Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung bewertet die Wirtschaftslage in Deutschland weiter positiv. "Die deutsche Wirtschaft setzt ihren beschleunigten Aufschwung auch im zweiten Quartal fort", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. Hierauf deuteten "die aktuellen Konjunkturindikatoren hin".

Einschlägige Umfrageindikatoren wie der Ifo-Konjunkturtest für die Gewerbliche Wirtschaft oder der Markit-Index der Einkaufsmanager hätten im Juni neue lokale Höchststände erreicht. Das Produzierende Gewerbe habe seine Erzeugung den fünften Monat in Folge ausgeweitet, was bei guter Auftragslage ein erneut deutliches Produktionswachstum für das zweite Vierteljahr verspreche, betonte das Haus von Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). "Das Geschäftsklima in der Wirtschaft ist ausgezeichnet", urteilten ihre Konjunkturexperten.

Die Verbraucherpreise zögen wieder deutlicher an, doch die privaten Konsumausgaben nähmen dennoch auch real weiter spürbar zu. Nach einem Schub bei den Investitionen im ersten Quartal scheine "der Aufschwung im zweiten Quartal wieder etwas stärker von den privaten Konsumausgaben getragen zu werden". Es sei "nicht zuletzt auch aufgrund der soliden Entwicklung von Einkommen und Beschäftigung davon auszugehen, dass der private Konsum im zweiten Quartal weiter spürbar expandieren wird".

Vom Außenhandel gingen hingegen per Saldo wohl kaum Wachstumsimpulse aus. Die deutschen Ausfuhren profitierten zwar spürbar von der Belebung des Welthandels - dürften aber preisbereinigt etwas weniger stark zunehmen als die gleichfalls aufwärts gerichteten Einfuhren. Der Beschäftigungsaufbau setze sich etwas verlangsamt fort, räumte das Ministerium zudem ein. Der Abbau der Arbeitslosigkeit gehe schleppender voran. "Die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit dürfte den Frühindikatoren zufolge in den nächsten drei Monaten nur leicht zurückgehen", sagte das Wirtschaftsministerium voraus.

