Wien - FED-Präsidentin Yellen bekräftigte gestern vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses den ausgeschilderten geldpolitischen Weg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Wirtschaftsausblick spreche für weitere graduelle Leitzinsanhebungen und einen Einstieg in die Bilanzreduktion bereits in diesem Jahr. Die Bilanz solle bis 2022 ein normales Niveau erreicht haben. Die FED habe zudem eine klare Präferenz ihr Anleiheportfolio wieder allein auf Staatsanleihen zu begrenzen. Am Markt habe die Rede dämpfend auf die Rendite von US-Staatsanleihen gewirkt. Unter anderem habe sich der Markt wohl durch den Verweis, dass der neutrale Leitzins relativ niedrig sei, bestätigt gesehen, dass die FED in den kommenden Quartalen nur wenige Zinsanhebungen beschließen werde. Heute sei der Datenkalender dünn besetzt - in den USA sei der Erzeugerpreisindex für den Monat Juni von gewisser Relevanz.

