Janet Yellen ist für die Finanzmärkte das, was Angela Merkel für die Europäische Union ist: Eine Power-Frau. Seit Donald Trump die USA in eine neue Zeit führt, muss Yellen die Zügel fest in den Händen halten und mit strategischen Manövern ihr Terrain verteidigen. Janet Yellen gab gestern bekannt, dass die Federal Reserve ihren Kurs der graduellen Zinserhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...