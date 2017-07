DAX - Yellen weckt die Bullen wieder auf

Henry Philippson,

Hallo am Vormittag,

der DAX® pirschte sich bereits vor Veröffentlichung des Yellen-Statements zurück über die 12.520er Marke. Nach dem Ausbruch über den zentralen Widerstandsbereich bei 12.520/40 gab es dann kein Halten mehr für die Bullen - der Index packte innerhalb weniger Handelsstunden mehr als 100 Punkte drauf und schloss in der Nähe des Tageshochs.

Heute Vormittag konsolidiert das deutsche Börsenbarometer nach dem gestrigen Spurt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne in der Nähe der Bewegungshochs. Nach der gestrigen Bewegung ist somit erst einmal Luft holen angesagt bei den Bullen. Dieser Konsolidierungsprozess dürfte sich in den kommenden Handelsstunden weiter fortsetzen. Aus der kurzfristigen charttechnischen Perspektive haben die Bullen oberhalb des gestrigen Ausbruchslevels bei 12.520/40 Punkten jedoch vorerst die klar besseren Karten. Dementsprechend wären größere Rücksetzer zurück unter 12.600 Punkte als Einstiegsmöglichkeit zu interpretieren mit einer engen Absicherung unter dem genannten Ausbruchslevel.

DAX® in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunden (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 12.06.2017 - 13.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2012 - 01.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

