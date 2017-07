Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron in Paris zusammengekommen, wo später ein Treffen des deutsch-französischen Ministerrats stattfindet. Dabei soll es unter anderem um eine engere militärische Zusammenarbeit zwischen Berlin und Paris, mehr Investitionen und eine Harmonisierung der Unternehmensteuer gehen. Auch Bildungsthemen stehen auf der Agenda.

An dem Treffen im Elysee-Palast nehmen auch eine Reihe von Bundesministern teil, die sich mit ihren französischen Kollegen austauschen werden. Geplant sind Sitzungen des deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates, ein Gespräch Merkels und anschließend eine Plenarsitzung des Ministerrats bei einem Arbeitsmittagessen.

Merkel und Macron wollen nach eigenen Ankündigungen die deutsch-französische Achse ausbauen und gemeinsam die Europäische Union und die Eurozone weiterentwickeln. Die Kanzlerin hatte sich dabei grundsätzlich offen für Vorschläge des französischen Präsidenten für eine Vertiefung der Eurozone mit einem Haushalt und einem Finanzminister für den Euroraum gezeigt, aber Konkretisierungen verlangt. Die Bundesregierung sieht in solchen Vorschlägen aber keine kurzfristigen Maßnahmen.

Schäuble will Unternehmenssteuern harmonisieren

Unmittelbar vor dem Treffen des Ministerrats forderte Macron von Deutschland mehr Einsatz für Investitionen in Europa. Deutschland müsse für eine "Wiederbelebung der öffentlichen und privaten Investitionen in Europa sorgen", sagte er in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung "Ouest-France". Es bestehe ein wirtschaftliches und kommerzielles Ungleichgewicht zwischen Deutschland und seinen Nachbarn. "Deutschland muss sich bewegen, so wie sich auch Frankreich bewegen muss", forderte der Staatschef. Macron sprach sich in dem Interview auch dafür aus, die europäischen Verträge zu verändern.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire wollten bei dem deutsch-französischen Ministerrat einen Fahrplan für die Harmonisierung der Unternehmenssteuern vorlegen, berichtete zudem das Handelsblatt unter Berufung auf Verhandlungskreise. Bis Mitte September solle es demnach ein erstes gemeinsames Konzept geben, wie die Bemessungsgrundlagen bei der Körperschaftsteuer angeglichen werden können.

Bis Anfang Dezember solle der Plan finalisiert sein, und im kommenden Jahr könne er dann verabschiedet werden - am besten mit den anderen EU-Staaten gemeinsam, notfalls aber auch als Vorreiter zu zweit. Ebenfalls bis Anfang Dezember wollen Schäuble und Le Maire nach diesen Informationen ein Konzept für eine Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen in Europa ausarbeiten.

Schäuble hatte erst am Vortag bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin das deutsch-französische Vorhaben bekräftigt, gemeinsame Kriterien für die Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer festzulegen. Das werde auch die europäische Debatte über eine einheitliche Grundlage befördern, erwartete der deutsche Finanzminister.

