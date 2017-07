DAIMLER AG

Liebe Trader,

Schon vor Wochen wurden Razzien bei Daimler und anderen Firmen wegen einer möglichen Abgasmanipulation bei Dieselfahrzeugen durchgeführt - Ermittler verdächtigen den Autobauer Daimler fast ein Jahrzehnt lang Fahrzeuge mit einem zu hohen Schadstoffausstoß verkauft zu haben - Das Wertpapier reiht sich am Donnerstag entsprechend als DAX-Schlusslicht ein. Entsprechend zeigten sich Anleger im heutigen Handel aufgeschreckt - Das Wertpapier gab bis nahe an seine Vorwochentiefststände nach. Doch innerhalb der ersten Handelsstunden wurden die anfänglichen Verluste zum großen Teil wieder aufgefangen, sodass im Bereich von 63,00 Euro nach wie vor die Chance auf einen nachhaltigen Boden und eine anschließende Trendwende bestehen. Doch die Aktie bleibt wegen dem laufenden Ermittlungsverfahren nach wie vor ein heißes Eisen, aus charttechnischer Sicht könnte jedoch ein kurzfristiges Long-Investment auf einem recht tiefen Kursniveau dennoch ganz profitabel sein.

Long-Chance:

Trotz des kurzfristigen Rücksetzers im heutigen Handel bestehen noch Chancen auf einen nachhaltigen Boden im Bereich von 63,00 Euro, der entsprechend über passende Long-Instrumente nachgehandelt werden kann. Interessierte Marktteilnehmer können an einem potentiellen Kursschub bis an die Marke von rund 68,50 Euro partizipieren, mit einem kurzfristigen Zwischenstopp ist jedoch im Bereich der gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zu rechnen, ehe der übergeordnete Zielbereich angesteuert wird. Die Verlustbegrenzung sollte sich verständlicherweise noch unterhalb der Vorwochentiefs von 63,00 Euro aufhalten, darunter droht nämlich ein Abverkauf auf die runde Marke von 60,00 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 64,90 Euro

Kursziel: 66,00 / 68,50 Euro

Stopp: < 63,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,90 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Daimler AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 64,90 Euro; 10:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

