Procter & Gamble (WKN:852062) hat bei der Verschlankung seines Geschäfts großartige Arbeit geleistet. Sein Portfolio umfasst nur noch 65 Kern-Franchises. Zuvor waren es mehr als 160. Zudem setzte das Management die Schere in ähnlichem Umfang an der Produktions- und Lieferkette an.



Kurz und knapp: Der Konsumentenprodukteriese ist heute viel leichter zu managen als vor ein paar Jahren.



Einen Zugang zu P&G als Aktieninvestition zu finden, kann aber immer noch kompliziert sein. Daher schauen wir uns in diesem Artikel ein paar wichtige Geschäftskennzahlen an, die das Unternehmen beschreiben.

Organisches Wachstum: 2 %

Organisches Umsatzwachstum ist die Basis des Geschäftsmodells von P&G. Das Unternehmen versucht, so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...