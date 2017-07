Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen ist am Donnerstag US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen gefeiert worden. Ihr eher taubenhaft interpretierter Auftritt vor dem Kongress versetzte Anleger in Kauflaune. Die gestiegene Risikoneigung kam vor allem dem Bankensektor zugute. Die Fed-Chefin ging davon aus, dass die Zinsen in den USA in den nächsten Jahren schrittweise steigen werden. Allerdings werde das Zinsniveau nicht auf ein so hohes Niveau klettern wie in früheren Zyklen. Die Zinsen müssten nicht mehr so stark steigen, bis ein neutrales Niveau erreicht sei. Auch die Aussagen zum geplanten Bilanzabbau blieben vage. Gleichzeitig offenbarte der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank, dass die US-Wirtschaft von Ende Mai bis Ende Juni "leicht bis moderat" gewachsen war. Das klang etwas weniger optimistisch als noch im vergangenen Konjunkturbericht.

Yellen als Taube

"Yellens Ausführungen deuten möglicherweise nicht auf eine Zinserhöhung im September hin. Dies waren nicht die Worte falkenhaft gestimmter Zentralbanker, die den Weg für eine weitere Straffung der Geldpolitik noch in diesem Jahr bereiten wollen", sagte Devisenstrategin Kathy Lien von BK Asset Management. Leidtragender der taubenhaften Töne und des verhaltenen "Beige Books" war der US-Dollar. Dieser fiel auf 113,10 Yen nach Wechselkursen um 113,55 vor den Yellen-Kommentaren am Vortag. Aber gegenüber anderen Währungen zeigte sich der Greenback schwach. Überraschend starke Importdaten aus China stützten indes die klassischen "Rohstoffwährungen" und setzten dem US-Dollar so zudem zu. Der WSJ-Dollarindex büßte 0,2 Prozent ein, nachdem dieser Währungskorb in New York auf dem vierttiefsten Stand des Jahres geschlossen hatte.

In Hongkong zeigte sich der HSI mit einem Aufschlag von 1,1 Prozent fest, der Leitindex der chinesischen Sonderverwaltungszone erklomm ein neues Zweijahreshoch. Der Kospi in Seoul kletterte um 0,7 Prozent auf Rekordhoch, nachdem die südkoreanische Zentralbank ihre Wachstumsprognose angehoben, das Zinsniveau aber bestätigt hatte. Offenbar habe es die Notenbank mit einer Straffung der Geldpolitik nicht eilig, hieß es in Seoul. Auch in Malaysia ließ die Notenbank das Zinsniveau unangetastet.

In Schanghai endete eine mehrtägige Durststrecke, der Composite legte um 0,7 Prozent auf 3.219 Punkte zu - auch gestützt durch gute Handelsdaten. Die Im- und Exporte kletterten deutlicher als erwartet im Juni. Dabei zeigten sich die Aktien großer Unternehmen tendenziell fest, während die Börsenneulinge nicht Schritt halten konnten. Die Handelsdaten bezögen sich eher auf die Großkonzerne, hieß es zur Erklärung. Nur die Börse in Tokio mimte den Spielverderber, denn hier belastete die Yen-Aufwertung im Zuge der Dollarschwäche. Der Nikkei-225 zeigte sich weitgehend unverändert bei 20.100 Zählern. Die japanischen Anleiherenditen folgten mit den Yellen-Aussagen ihren US-Pendants nach unten.

Die Ölpreise lagen zunächst auf Tagessicht deutlich im Plus, drehten dann aber im späten asiatischen Geschäft ins Minus. Die chinesischen Ölimporte waren auf Monatssicht im Juni gesunken. Ein neuerlicher und zudem deutlicher als erwartet ausgefallener Rückgang bei den US-Lagerbeständen hatte zunächst der Erdölmarkt gestützt.

Der Goldpreis rückte um 0,5 Prozent auf 1.223 Dollar je Feinunze vor. Zur Begründung wurde auf die taubenhaften Yellen-Aussagen verwiesen. Zudem stützten die jüngst wieder gestiegenen politischen Sorgen in Bezug auf die Russland-Affäre in den USA weiter, so Teilnehmer. Allerdings warnten Händler vor einem Nachfragerückgang in Indien aufgrund der seit Anfang Juli geltenden Mehrwertsteuer.

Bankenwerte gesucht

Am Aktienmarkt zogen Bankenwerte an. In China stiegen Bank of China um 1,6 Prozent, Industrial and Commercial Bank um 1,7 und Agricultural Bank of China um 1,1 Prozent. Händler sprachen nach den jüngsten Kapitalmarktspritzen der Behörden von gesunkenen Sorgen über Liquiditätsengpässe. Auch in Australien zählten Bankentitel zu den klaren Gewinnern. Nach einem angehobenen Ausblick zogen die Titel des Herstellers von Dieselmotoren Weichai Power in Hongkong um über 10 Prozent an. Nach einer verbesserten Bonitätseinstufung durch Moody's legten die Aktien von Geely Auto auf ein neues Allzeithoch zu, ehe Gewinnmitnahmen den Kurs knapp ins Minus drückten. China Everbright International gewannen 7,3 Prozent, der Entsorger lieferte einen äußerst optimistischen Ausblick.

In Indien kletterten Oil & Natural Gas um 1,6 Prozent und Hindustan Petroleum um 5,1 Prozent. Laut Medienberichten zahlt das Öl- und Gasexplorationsunternehmen eine signifikante Prämie bei der Übernahme von Hindustan Petroleum, bei dem der Staat bislang noch Mehrheitsaktionär ist.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.736,80 +1,11% +0,66% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.099,81 +0,01% +5,16% 08:00 Kospi (Seoul) 2.409,49 +0,74% +18,90% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.219,03 +0,67% +3,72% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 26.327,76 +1,09% +18,40% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.460,15 +0,38% +13,04% 07:30 Straits-Times (Singapur) 3.230,11 +0,66% +12,13% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.753,62 -0,21% +6,82% 11:00 BSE (Mumbai) 32.018,99 +0,67% +20,25% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.48 Uhr % YTD EUR/USD 1,1411 -0,0% 1,1413 1,1456 +8,5% EUR/JPY 128,93 -0,2% 129,18 130,02 +4,9% EUR/GBP 0,8818 -0,4% 0,8853 0,8936 +3,5% GBP/USD 1,2940 +0,4% 1,2892 1,2820 +4,9% USD/JPY 113,00 -0,2% 113,18 113,50 -3,3% USD/KRW 1137,17 -0,1% 1138,38 1144,52 -5,8% USD/CNY 6,7812 -0,1% 6,7878 6,7886 -2,4% USD/CNH 6,7819 -0,1% 6,7875 6,7900 -2,8% USD/HKD 7,8095 -0,0% 7,8113 7,8116 +0,7% AUD/USD 0,7727 +0,6% 0,7679 0,7648 +7,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,23 45,49 -0,6% -0,26 -20,5% Brent/ICE 47,44 47,74 -0,6% -0,30 -19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.222,05 1.216,61 +0,4% +5,44 +6,1% Silber (Spot) 15,92 15,92 -0,0% -0,01 -0,1% Platin (Spot) 918,55 919,50 -0,1% -0,95 +1,7% Kupfer-Future 2,68 2,68 +0,2% +0,00 +6,5% ===

