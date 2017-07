Brüssel - Kommende Woche wird die zweite Verhandlungsrunde zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU in Brüssel stattfinden, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Worum es in dieser zweiten Runde geht, hat EU-Chefverhandler Michael Barnier am Mittwoch in Brüssel nach einem Treffen mit der EU-Kommission vor Journalisten erklärt.

