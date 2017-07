Wien - Mit dem gestrigen Tag ist die Aufspaltung des Handelsriesen METRO (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750) in ein Lebensmittelunternehmen (METRO-Großmärkte, Real) und eine Elektronikkette (Media Markt, Saturn) vollzogen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Bereits heute sollten die Aktien der beiden nun voreinander unabhängigen Unternehmen unter den Namen Metro und Ceconomy in Frankfurt und Luxemburg an die Börse gehen.

