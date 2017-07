Taufkirchen/Raunheim (ots) - Die ROC Deutschland GmbH und die CubeServ GmbH kooperieren künftig bei Projekten des strategischen Informationsmanagements auf SAP-Basis. Während ROC seine Expertise als eines der weltweit führenden Consultinghäuser für Human Capital Management (HCM) in die Partnerschaft einbringt, steuert CubeServ seine Erfahrung als langjähriger SAP-Partner für Business Intelligence (BI) bei.



"Wir freuen uns schon sehr auf die Kooperation. CubeServ hat ein breit gefächertes Kundenspektrum und Erfahrung aus mehr als 3000 nationalen und internationalen BI- & Analytics-Projekten", sagt Oliver Back, Geschäftsführer der ROC Deutschland GmbH. "Es ist für uns eine ebenso spannende wie herausfordernde Aufgabe, zusammen unsere Kunden in strategischer und technologischer Hinsicht auf ein neues Niveau zu bringen."



Auch Andreas Laux, Geschäftsführer der CubeServ GmbH, blickt der Partnerschaft sehr zuversichtlich entgegen: "Wir haben uns darauf spezialisiert, unseren Kunden Entscheidungen in höchster Qualität zu ermöglichen - durch strategisches Informationsmanagement und den klugen Einsatz von BI. Vor diesem Hintergrund ist ROC ein hervorragender Kooperationspartner für uns. Der enge fachliche Austausch in den gemeinsamen Projekten wird uns komplexe Aufgaben in gewohnt hoher Qualität noch schneller als bisher lösen lassen."



Der Begriff Business Intelligence (BI) bezeichnet Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse von Daten in elektronischer Form. Es geht darum, Erkenntnisse zu gewinnen, die bessere operative oder strategische Entscheidungen im Hinblick auf die Ziele eines Unternehmens ermöglichen. Dies kann beispielsweise die Automatisierung des Controllings, Berichtswesens oder der Planung sein.



Hintergrundinformationen



ROC (www.roc-group.de) ist das weltweit führende Consultinghaus für SAP Human Capital Management (HCM). 1998 in Großbritannien gegründet, beschäftigt ROC mittlerweile mehr als 150 Berater, die für Kunden rund um den Globus mithilfe von SAP-Technologie Lösungen entwickeln, die den gesamten Mitarbeiterlebenszyklus abbilden. Alle ROC-Berater verfügen dabei stets über profunde Kenntnisse im Bereich der verschiedenen Industrien, des HR-Managements als auch der dahinterliegenden SAP-Plattformen und Technologien.



Die CubeServ GmbH aus Raunheim gehört zur 2001 gegründeten CubeServ AG (www.cubeserv.com) mit Sitz im schweizerischen Rapperswil und bietet Premium Consulting Services für Business Intelligence (BI) und Performance Management an. Mit mehr als 130 Mitarbeitern in der gesamten Gruppe (Schweiz, Deutschland, Österreich, Kroatien) erzielte CubeServ zuletzt einen Jahresumsatz von rund 27 Millionen Schweizer Franken, was umgerechnet etwa 25 Millionen Euro entspricht. Das Unternehmen bietet umfassende Konzepte auf SAP-Basis an: von der Beratung zum Thema wertorientiertes Performance Management über eine BI-Strategie bis hin zur Einführung und dem Betrieb passgenauer BI-Lösungen.



