Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich vor dem Deutsch-Französischen Ministerrat am heutigen Donnerstag in Paris für eine Modernisierung der Partnerschaft mit Frankreich ausgesprochen: Es gehe bei dem Ministerrat darum, die Partnerschaft mit Frankreich hin zu einer Zusammenarbeit zu modernisieren, "die unsere bilateralen Beziehungen noch tiefer in Europa verankert. Wir müssen gemeinsam mehr in und für Europa tun", sagte Gabriel am Donnerstag.

Außerdem gehe es bei dem Ministerrat darum, die gemeinsame europäische Außenpolitik zu stärken. "Auch bilateral werden wir ein ganzes Bündel von Initiativen vereinbaren", so Gabriel. Er zählte unter anderem die gemeinsame Arbeit von Kulturinstituten, die bessere Zusammenarbeit der Auswärtigen Dienste und die enge Zusammenarbeit im Sicherheits- und Verteidigungsbereich auf. Außerdem freue er sich, "dass wir auf dem deutsch-französischen Ministerrat heute endlich einen gemeinsamen deutsch-französischen Investitionsfonds vereinbaren und so dafür sorgen können, dass Start-ups in unseren Ländern bessere Ausgangsbedingungen vorfinden", sagte der Außenminister.