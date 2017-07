FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS COUNTRYSIDE PROPERTIES TO 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 359 (353) PENCE - BARCLAYS CUTS MCCARTHY & STONE TO 'UNDERWEIGHT' - TARGET 160 (182) PENCE - BARCLAYS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 712 (629) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3631 (3201) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BERKELEY GROUP TARGET TO 3628 (3175) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 833 (768) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 691 (628) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2566 (2123) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES REDROW PRICE TARGET TO 630 (558) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 480 (450) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 507 (495) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TARGET 208 (195) PENCE - BARCLAYS RAISES TELFORD HOMES PRICE TARGET TO 398 (330) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RESUMES GALLIFORD TRY WITH 'EQUAL WEIGHT' - TARGET 1290 PENCE - BERNSTEIN RAISES BURBERRY GROUP TARGET TO 1600 (1550) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1440 (1460) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 565 (572) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2490 (2440) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS STAGECOACH GROUP PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1060 (1050) PENCE - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 500 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CARILLION TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 64 (292) PENCE - JPMORGAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2400 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN INITIATES B&M EUROPEAN VALUE RETAIL WITH 'NEUTRAL' - TARGET 370 PENCE - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 620 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1620 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CAPITAL RAISES ABERDEEN ASSET MGMT TARGET TO 375 (325) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 500 (430) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN INITIATES B & M EUROPEAN VALUE RETAIL WITH 'NEUTRAL' - T 370 PENCE - S&P GLOBAL CUTS AMEC FOSTER WHEELER PRICE TARGET TO 4500 (5700) PENCE - 'HOLD' - SOCGEN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1715 (1690) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 126 (136) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MONEYSUPERMARKET PRICE TARGET TO 343 (315) PENCE - 'NEUTRAL'



