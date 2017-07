Eine verantwortliche Elektrofachkraft nimmt in seinem Industriebetrieb regelmäßig Maschinen bei Inbetriebnahme von externen Errichtern ab. In diesem Unternehmen fiel nun eine Maschine auf, die bereits im Jahre 2007 errichtet wurde und seitdem bis heute im Probebetrieb betrieben wird. Erst jetzt fiel einem Mitarbeiter auf, dass es bisher hierfür keine Abnahme gab.

Der Vorgesetzte forderte nun seine oben erwähnte VEFK auf, diesen Sachverhalt zu überprüfen. Ein erster Blick auf die Anlage erschreckte diesen. Nach seiner Ansicht ist der Schaltschrank viel zu klein, es sind keine Nachweise vorhanden und es ist kein Fachmann aufzufinden, der diese Anlage aufgebaut hat. Als Dokumentation liegt lediglich ein Schaltplan vor, der aus einem Tabellenbuch kopiert wurde. Daraufhin forderte das Unternehmen den Hauptauftragnehmer auf, diese Mängel zu beseitigen. In dessem Auftrag macht sich ein externer Elektromeister daran, die Dinge zu verschönern, statt echte Änderungen herbeizuführen. Diesem Fachmann lagen keine keinerlei gültige, zusätzliche Vertragsbedingungen vor, die im ursprünglichen Auftrag benannt waren. Heute existiert nur noch ein Schaltplan, weitere Unterlagen sind nicht zu bekommen.

Ausgehend von der Maschinenrichtlinie, fehlen in diesem Fall mehrere Unterlagen. Der vom Hauptauftragnehmer beauftragte Meister, der die Anlage eigentlich richten sollte, sah darüber geflissentlich hinweg.

Angesichts dieser Sachlage möchte die VEFK jetzt einen größeren Schrank vom Hauptauftragnehmer neu aufbauen lassen. Nur, lässt sich das überhaupt begründen?

Juristische Ansprüche

Es geht hier um mögliche Ansprüche, die vorgefundene Maschine in einen Zustand zu versetzen, der den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Die folgenden Ausführungen sind als Denkanstöße zu verstehen. Möglicherweise in Erwägung zu ziehende juristische Schritte sollten unbedingt mit einem Rechtsanwalt erörtert werden.

Basis ist der Werkliefervertrag

Bei individuell konfektionierten Maschinen handelt es sich um (noch) herzustellende oder zu erzeugende bewegliche Sachen, die keine Grundstücke oder Gebäude sind oder diesen zu Gute kommen. Daher ist hier das Werkliefervertragsrecht einschlägig, welches weitgehend auf das Kaufrecht verweist. Dieses kann in weiteren Teilen durch vertragliche Vereinbarungen modifiziert worden sein. Hier kommt es letztlich auf die Kenntnis des geschlossenen Vertrags an, um mögliche Ansprüche zu identifizieren.

Abnahme der Maschine

Der Begriff »Abnahme« entstammt dem Werkvertragsrecht (§?640 BGB) und ist dort von zentraler Bedeutung. Das Kaufrecht kennt jedoch die Abnahme in diesem Sinne nicht. Es ist zwar eine Hauptpflicht des Käufers nach §?433 Abs. 2 BGB die gekaufte Sache abzunehmen, jedoch ist dies eher mit »annehmen« oder »entgegennehmen« zu übersetzen. Im Kaufrecht ist eine Abnahme wie im werkvertraglichen Sinne grundsätzlich nicht erforderlich, es sei denn die Vertragsparteien haben einen solchen Vorgang vertraglich vorgesehen. Der Abnahme kommen im Kaufrecht die Übergabe (§?446 BGB) oder die Ablieferung (§?447 BGB) gleich. Ab diesem Zeitpunkt geht die Preis- und Leistungsgefahr, also die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache, auf den Käufer über. Übergabe bedeutet die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes (§?854 BGB) an der Sache. Daher ist es für die Zuordnung dieser Preisgefahr unerheblich, ob der Kaufvertrag und die mit ihm verbundenen dinglichen Verträge (Eigentumsübertragung) ihrerseits vollständig erfüllt sind.

Probebetrieb der Maschine

Hersteller (Verkäufer, Werklieferant) und Erwerber (Käufer, Auftraggeber, Besteller) müssen sich lediglich einig sein, dass Letzterer in der Lage sein soll, die tatsächliche Gewalt über die Sache auszuüben. Dies kann auch stillschweigend geschehen. So kommt in Anlehnung an die werkvertragliche Abnahmeregelung eine längere bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme (Palandt/Sprau §?640 Rn. 6 [1]) der Sache mit Zustimmung des Herstellers einer Übergabe gleich, da der Käufer mit Billigung des Verkäufers die tatsächliche Gewalt ausüben kann. Der Betrieb einer Maschine seit 2007, also mehr als acht Jahre, dürfte eine solche längere Ingebrauchnahme darstellen. Hier ist es ...

