Fausing war 2007 als Präsident des Geschäfts-bereichs Danfoss Refrigeration & Air Conditioning zu dem dänischen Heizungsunternehmen gestoßen. Zuvor war er 16 Jahre lang für die Hilti Corporation in Liechtenstein tätig, darunter als Vorstandsmitglied. Nachdem Danfoss im März dieses Jahres bekanntgab, dass Niels B. Christiansen das Unternehmen verlässt, wurde Fausing zum neuen CEO ernannt. "Wir sind glücklich, einen so überaus kompetenten Nachfolger gefunden zu haben, der bereits in den vergangenen neun Jahren eine wichtige Rolle in unserer positiven Entwicklung gespielt hat", freut sich der Danfoss-Vorstandsvorsitzende Jørgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...