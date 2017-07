Hamburg (ots) - Schauspielerin Jessica Schwarz (40) hat im Januar ihren Vater verloren. Er starb im Alter von 67 Jahren an Darmkrebs. Im Gespräch mit GALA (Ausgabe 29/2017, ab heute im Handel) sagt sie diese Woche: "Ich würde jetzt gern die Zeit zurückdrehen wollen, um ihm sagen zu können: ,Gehst du bitte mal zum Arzt zur Krebsvorsorge.' (...) Ich bin nicht darauf gekommen. Das gibt mir Schuldgefühle."



