02.00.0 Zugemailt von / gefunden bei: Fachverband der Pensionskassen (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) "Im zweiten Quartal haben sich die Weltwirtschaft und in Folge die Finanzmärkte weiter positiv entwickelt. Unsere Anlageexperten konnten das optimal nutzen", stellt Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen, fest. Zum Halbjahr erzielten die Pensionskassen dadurch ein Veranlagungsergebnis von plus 3,2 %. Die Hauptursache dafür liegt in der nachhaltigen Wiederbelebung der Weltwirtschaft. Schon im ersten Quartal konnten die österreichischen Pensionskassen...

Den vollständigen Artikel lesen ...