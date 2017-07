Düsseldorf / Wien / Zürich (ots) - Unternehmensberatung beruft gleich zwei Partner aus den eigenen Reihen



"Die Zeichen stehen auf Wachstum - die Ernennung von drei Partnern in Deutschland, Österreich, Schweiz und 15 neuen Partnern weltweit bestätigen diese Entwicklungen", kommentiert Dr. Martin Eisenhut, Zentraleuropachef von A.T. Kearney. "Dabei vertrauen wir auf unsere eigene Stärke", so Eisenhut: Gleich zwei der neu ernannten Partner der DACH-Region haben bereits langjährige Beratungserfahrung bei A.T. Kearney.



Dr. Andreas Stender und Dr. Wulf Stolle beraten Unternehmen aus dem Energie- bzw. dem Automotive-Bereich. Beide sind seit Jahren Teil von A.T. Kearney und verfügen mit einem Fokus auf M&A (Stender) und einem strategischen Schwerpunkt auf Wachstum, sowie Marketing und Vertrieb (Stolle) über eine umfassende Expertise. Mit Robin Lemke holt sich die Unternehmensberatung einen weiteren Transformationsexperten für Beschaffungsthemen an Bord.



Die neuen Partner im Überblick:



Robin Lemke



Robin Lemke ist seit Anfang des Jahres bei A.T. Kearney und Mitglied der globalen Beschaffungs-Practice (Procurement Analytic Solutions). Sein Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich der Beschaffungsoptimierung, ganzheitlichen Kostensenkung und der Transformation von globalen Einkaufsorganisationen. Zuvor war Lemke geschäftsführender Gesellschafter der Kerkhoff Group GmbH sowie Partner bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.



Dr. Andreas Stender



Andreas Stender ist seit 9 Jahren bei A.T. Kearney und berät Unternehmen aus den Bereichen Energiewirtschaft und Private Equity. Er hat langjährige Projekterfahrung mit einem besonderem Schwerpunkt auf Strategie, Fusionen und Übernahmen sowie Corporate Finance.



Dr. Wulf Stolle



Wulf Stolle ist seit 2003 bei A.T. Kearney und berät Unternehmen der Automobilwirtschaft sowie angrenzender Industrien. Er ist Experte für Wachstums- und Transformationsstrategien, Marketing und Vertrieb. Darüber hinaus hat er einen quantitativen Schwerpunkt in Advanced Analytics.



Über A.T. Kearney



A.T. Kearney ist eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und öffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativer Umsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund 3.600 Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten klimaneutral.



