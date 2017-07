Eine Million Diesel mit manipulierten Abgaseinrichtungen? Die Presse stürzt sich auf Daimler (ISIN DE0007100000) … und die Aktie bricht ein. Zumindest war das am Morgen so. Drei Prozent ging die Daimler zum Handelsstart in die Knie - aber die damit erreichten 63,50 Euro waren bislang auch das Tagestief. Während einige Investoren sich sorgen, dass die Aktie womöglich ähnlich reagiert wie die VW-Aktie im September 2015, halten andere die Vorwürfe für substanzlos - und greifen zu. Gute Idee?

Zu beurteilen, ob es tatsächlich zu Aktivitäten gekommen ist, die strafrechtlich relevant wären oder nicht, ist den Fachleuten vorbehalten. Aber richtig ist, dass ein Teil des Abstiegs der vergangenen Monate auf der Angst basierte, dass Daimler tatsächlich vor den Kadi ...

