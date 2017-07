Zürich - Partners Group hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Kundennachfragen angezogen und die verwalteten Vermögen weiter gesteigert. Insbesondere bei den neuen Zahlungszusagen der Kunden wurden die Markterwartungen deutlich übertroffen. Das Unternehmen erhöht in der Folge die Guidance.

In den ersten sechs Monaten 2017 erreichten die Kundennachfragen 6,9 Mrd EUR nach 4,6 Mrd EUR im Vorjahr. Analysten hatten im Durchschnitt mit einer Kundennachfrage von 4,8 Mrd EUR gerechnet, wobei selbst die optimistischste Schätzung bei 5,1 Mrd lag.

Wie bereits in den zwei vergangenen Jahren passt Partners Group die Guidance nach diesem Zwischenbericht für das Gesamtjahr an. Angesichts der soliden Nachfrage sowie einem weiteren Anstieg der Investitionskapazität werde die Bandbreite für Kundennachfragen für das Gesamtjahr auf 10 bis 12 Mrd EUR erhöht, teilt die auf Privatmarktanlagen spezialisierte Gesellschaft am Donnerstag mit. Zuvor waren 8 bis 10 Mrd EUR in Aussicht gestellt worden.

Verwaltete Vermögen bei 57,8 Mrd Euro

Allerdings dürfte die Nachfrage aus dem ersten Semester die Nachfrage im zweiten Halbjahr überwiegen, so der Asset Manager weiter. Wegen einer erhöhten Nachfrage in den Anlageklassen Private Equity, Private Infrastructure sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...