Saarbrücken (ots) - Taschengeld: Leistungsabhängig oder altersgerecht zahlen?



Fidget Spinner, Fußball oder Fruchtgummi: Kinder haben viele Wünsche. Und wer wochenlang für das Lieblingsspielzeug sein Taschengeld spart, weiß dessen Wert besonders zu schätzen. Wie hoch das Mini-Einkommen allerdings sein sollte, dazu gehen die Meinungen auseinander. Klar ist für einen Großteil der Mütter und Väter (65 Prozent): Je älter der Nachwuchs, desto mehr steht ihm zu. Das ergab eine aktuelle repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag von CosmosDirekt.(1) Jedes fünfte Elternpaar (20 Prozent) macht den Obolus auch vom Verhalten der Kinder abhängig. Für etwa jedes sechste Elternpaar (16 Prozent) dient die Klassenstufe als Orientierung. 11 Prozent der Befragten sagen, dass Schulnoten eine wichtige Rolle beim Umfang des Betrags spielen. "Experten raten, das Taschengeld unabhängig von Leistung und Benehmen auszuzahlen. So lernen Kinder eigenverantwortlich, mit einem festen Betrag auszukommen", sagt Nicole Canbaz, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt. "Die Höhe des Taschengeldes sollte ans Alter angepasst werden."



(1) Repräsentative Umfrage "Taschengeld" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2017 wurden in Deutschland 500 Eltern von Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren befragt.



Bei Übernahme des Originaltextes im Web bitten wir um Quellenangabe: www.cosmosdirekt.de/zdt-taschengeldkriterien2017



Weitere Inhalte zum Thema finden Sie hier: https://www.cosmosdirekt.de/presse/veroeffentlichungen/



OTS: CosmosDirekt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63229 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63229.rss2



Wünschen Sie zusätzliche Zahlen und Daten aus der Umfrage? Oder haben Sie Rückfragen? Dann wenden Sie sich gerne an:



Susanne Paul Externe Kommunikation CosmosDirekt Generali Deutschland AG Telefon: 0681 966-7186 E-Mail: susanne.paul@generali.com