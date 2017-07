Auch im Vorjahr konnte der Markt für nachhaltige Investments zulegen und einen neuen Rekord erklimmen. So verwundert es kaum, dass auch das Angebot an Nachhaltigkeitsfonds ständig wächst. Ganz neu ist zum Beispiel ein ESG-Fonds von Fidelity.Wie aus dem aktuellen Marktbericht des Vereins Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hervorgeht, gewinnen nachhaltige Anlagen weiter an Bedeutung. Mit einem Plus von 29 Prozent sei dieses Segment in Deutschland, Österreich und in der Schweiz auch im vergangenen Jahr überproportional gewachsen. Die neuen Jahresstatistiken des FNG beziffern nachhaltige Investments in den drei Ländern auf knapp 420 Milliarden Euro. Werden außerdem Anlagen hinzugenommen, bei denen lediglich einzelne Nachhaltigkeitsaspekte oder -strategien einfließen, beträgt die Summe sogar mehr als vier Billionen Euro. Galten die "Öko-Fonds" noch vor ein paar Jahre als Nischenprodukte für eine sehr spezielle Zielgruppe, haben große institutionelle Investoren, aber eben auch immer mehr Privatanleger das Potenzial solcher Investments inzwischen erkannt.

