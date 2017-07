Weil die Zoll-Beamten auf Baustellen weniger Razzien als früher durchführen, würde die Schwarzarbeit am Bau blühen, kritisieren Gewerkschafter. Wie effektiv bekämpft der Zoll die illegale Arbeit am Bau tatsächlich?

Die Sonne brennt auf die Gerüste und Helme der Arbeiter, als Markus Grella und sein Einsatztrupp vom Hauptzollamt Rosenheim auf der Baustelle in einem Dorf südlich von München vorfahren. In grüner Zolluniform, schusssicherer Weste und Pistole im Halfter streifen der Arbeitsbereichsleiter Grella und seine Zehn-Mann-Truppe vorbei an den Kränen und frisch errichteten Mauern.

Wo heute die Betonmischer rühren, soll schon bald ein Supermarkt stehen. Die Bauarbeiter lassen sich von dem ungebetenen Besuch nicht aus der Ruhe bringen. In Seelenruhe mischen sie weiter den Beton an und klettern auf den Gerüsten. Die Zöllner suchen unterdessen den Leiter der Baustelle und lassen sich von ihm die Pässe der Arbeiter aushändigen.

Mehr als 30.000 Arbeitgeber in der Baubranche hat der Zoll mit seiner Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) im vergangenen Jahr kontrolliert. Immer wieder gelingen der Einsatztruppe dabei spektakuläre Aufgriffe, wie zuletzt Ende Juni: Mehr als tausend Beamte durchsuchten damals im Zuge der Soko "Blattgold" mehr als hundert Gebäude in Berlin, Düsseldorf, dem Rhein-Main-Gebiet und dem europäischen Ausland. 16 Beschuldigte nahmen die Ermittler dabei fest. Der Verdacht: Die Festgenommenen sollen die Drahtzieher eines Betrug-Geflechts im Baugewerbe sein. Sie sollen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in der Höhe von 38 Millionen Euro hinterzogen haben.

Doch trotz solcher Aufgriffe sorgen die Kontrollen des Zolls in der Baubranche für Kritik: So habe es laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) "in der Vergangenheit längst nicht die Kontroll-Intensität gegeben, die notwendig gewesen wäre." Laut der Gewerkschaft haben sich in manchen Regionen die Razzien am Bau im Vergleich zu 2014 fast halbiert. Die IG Bau fürchtet deshalb um die effektive Eindämmung der Schwarzarbeit und die Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...