Zusammenfassung: Europäische Aktienmärkte legen leicht zu Finalen Inflationsdaten für Juni passen zu vorherigen Prognosen Schlechteste Aktie im Dax: Daimler (DAI.DE auf der xStation5) Die Aktienmärkte in Europa sind mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet, was an den guten Berichten zur Inflation in Europa liegt. Die Verbraucherpreisindizes aus Deutschland, Frankreich und Spanien passen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...