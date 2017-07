Zählerplätze nach dieser Norm sind zur Verwendung bis 30°C im Innenbereich und im Außenbereich bist üblicherweise 35°C geeignet. Diese Norm gilt nicht für eine Niederspannungs-Schaltgerätekombination.

Zählerplätze in Kombination mit deren Umhüllung müssen mit doppelter oder verstärkter Isolierung ausgeführt und so gebaut und bemessen sein, dass sie im Gebrauch zuverlässig sind. Sie dürfen keine Gefahr für Personen oder Sachen darstellen. Das Erfüllen dieser Anforderungen wird durch die in dieser Norm festgelegten Prüfungen nachgewiesen.

Die beschriebenen Funktionsflächen sind für den Verschmutzungsgrad 2 vorgesehen. Dieser Verschmutzungsgrad ist als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...