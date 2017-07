Bayern-Innenverteidiger Mats Hummels sieht seinen Ex-Verein Borussia Dortmund in der kommenden Saison im Meisterschaftskampf als "Jäger Nummer eins". Das sagte Hummels dem "Kicker" (Donnerstagsausgabe).

Er begründete diese Einschätzung mit der "Qualität der Mannschaft", auch wenn er den neuen BVB-Trainer Peter Bosz nicht gut kenne. Den Konkurrenzkampf auf seiner Position bei den Bayern bewertet er positiv: "Das wird uns sehr guttun. Man spielt nicht automatisch und muss immer schauen, dass man seine Leistung bringt." Der FC Bayern tritt in dieser Saison an, um zum sechsten Mal in Folge Meister zu werden.

Bayern-Jäger Nummer eins war in der vergangenen Saison Aufsteiger RB Leipzig, während der BVB Dritter wurde. Die Leipziger spielen in dieser Saison zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in der Champions League.